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Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске

Ноя 11
Иркутская область Сибирский федеральный округ
Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске


В госкорпорации «Ростех» считают, что у авиастроения России есть перспективное будущее. Знаковым событием для отрасли стало полное завершение сборки первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Воздушное судно переведено из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут» авиационного кластера «Ростеха».

В ходе подготовки к первому полету идут проверки систем самолета, а также отрабатывается наземный запуск силовой установки. Кроме того, предстоит протестировать самолет и новые двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.

В базовой версии самолета используются американские двигатели PW1400. На смену им пришли отечественные ПД-14.

Провести первый полет самолета с двигателем российского производства и завершить его сертификацию планируется до конца этого года, а запустить серийное производство — в 2021 году.

*МС-21 — ближне- и среднемагистральный самолет. Выпускать его предполагается в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест.



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