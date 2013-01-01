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«Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье

Дек 16
Приморский край Дальневосточный федеральный округ
«Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье


В Приморье завершилось строительство первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая». Судно, которое является головным в серии четырех судов для АО «Роснефтефлот», спустили со стапеля. «Катерина Великая» - первое в мире судно усиленного ледового класса, оно может пробивать арктические льды толщиной до 1,5 метров и предназначено для работы на Северном морском пути.

Первое в России и в мире многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» спустили со стапеля на судостроительном комплексе «Звезда». Это головное судно в серии из четырех кораблей, предназначенных для АО «Роснефтефлот». При этом на верфи уже ведется сборка секций для второго судна из данной серии.

«Катерина Великая» уникальное многофункциональное судно повышенного ледового класса. Оно оснащено новейшим оборудованием, сложными современными механизмами и системами управления. А ключевым элементом системы электродвижения судна стали уникальные винто-рулевые колонки, обеспечивающие прекрасную маневренность и отличные ходовые качества судна. «Катерина Великая» способна самостоятельно пробивать арктические льды толщиной до 1,5 метров и работать в условиях низких температур, что позволяет использовать судно при работе на Северном морском пути.

На торжественной церемонии спуска судна на воду присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он поздравил коллектив судоверфи с проделанной работой, ведь корабелам удалось завершить сборку судна раньше графика, и пожелал предприятию успехов и дальнейших свершений. Также губернатор отметил большой вклад судоверфи, реализующей проекты мирового класса, в развитие региона, подчеркнув высокий научный потенциал коллектива и создание новых технических решений в области судостроения.



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