«Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье
В Приморье завершилось строительство первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая». Судно, которое является головным в серии четырех судов для АО «Роснефтефлот», спустили со стапеля. «Катерина Великая» - первое в мире судно усиленного ледового класса, оно может пробивать арктические льды толщиной до 1,5 метров и предназначено для работы на Северном морском пути.
«Катерина Великая» уникальное многофункциональное судно повышенного ледового класса. Оно оснащено новейшим оборудованием, сложными современными механизмами и системами управления. А ключевым элементом системы электродвижения судна стали уникальные винто-рулевые колонки, обеспечивающие прекрасную маневренность и отличные ходовые качества судна. «Катерина Великая» способна самостоятельно пробивать арктические льды толщиной до 1,5 метров и работать в условиях низких температур, что позволяет использовать судно при работе на Северном морском пути.
На торжественной церемонии спуска судна на воду присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он поздравил коллектив судоверфи с проделанной работой, ведь корабелам удалось завершить сборку судна раньше графика, и пожелал предприятию успехов и дальнейших свершений. Также губернатор отметил большой вклад судоверфи, реализующей проекты мирового класса, в развитие региона, подчеркнув высокий научный потенциал коллектива и создание новых технических решений в области судостроения.
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