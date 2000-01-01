ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

В сентябре в Российской Федерации финишировали и стартовали десятки крупных инвестиционных проектов. Тысячи рабочих мест создано в регионах на новых фабриках и заводах, шахтах и стройках. Продолжали внедряться инновационные технологии. Запускались уникальные производства и линии оборудования.

Важные шаги сделаны в сфере здравоохранения. В Подмосковье открыли крупный онкологический комплекс мирового уровня, доступный пациентам из разных регионов нашей страны.

Состоялось одно из главных за последние годы событий в российской атомной энергетике. На Ленинградской АЭС успешно запустили ядерный реактор новейшего энергоблока, который построили на смену системе, отработавшей свыше 45 лет.

На Дальнем Востоке продолжилось создание единого производственно-логистического комплекса. В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России, а в порту Ванино – один из самых крупных морских терминалов страны для организации экспорта якутского угля в страны АТР.

На главных военных маневрах года «Кавказ-2020» были представлены новейшие технические средства, не имеющие аналогов в мире.

Для безопасности населения в регионах отремонтированы дороги, восстановлены мосты, укреплены берега рек. Началось серийное производство импортозамещающей продукции в различных отраслях.

Кроме того, из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика», а с космодрома Плесецк в Архангельской области на орбиту Земли запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»