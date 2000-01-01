ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.
В сентябре в Российской Федерации финишировали и стартовали десятки крупных инвестиционных проектов. Тысячи рабочих мест создано в регионах на новых фабриках и заводах, шахтах и стройках. Продолжали внедряться инновационные технологии. Запускались уникальные производства и линии оборудования.
Важные шаги сделаны в сфере здравоохранения. В Подмосковье открыли крупный онкологический комплекс мирового уровня, доступный пациентам из разных регионов нашей страны.
Состоялось одно из главных за последние годы событий в российской атомной энергетике. На Ленинградской АЭС успешно запустили ядерный реактор новейшего энергоблока, который построили на смену системе, отработавшей свыше 45 лет.
На Дальнем Востоке продолжилось создание единого производственно-логистического комплекса. В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России, а в порту Ванино – один из самых крупных морских терминалов страны для организации экспорта якутского угля в страны АТР.
На главных военных маневрах года «Кавказ-2020» были представлены новейшие технические средства, не имеющие аналогов в мире.
Для безопасности населения в регионах отремонтированы дороги, восстановлены мосты, укреплены берега рек. Началось серийное производство импортозамещающей продукции в различных отраслях.
- В Подмосковье открыли крупный хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
- В Ленинградской области впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке Ленинградской АЭС
- В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
- В Хабаровском крае ввели первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
- В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России
- В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
- В Нижегородской области начали строить мега-комплекс «зеленой» металлургии, где создадут 2000 новых рабочих мест
- В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
- В Мурманской области в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
- В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире
Кроме того, из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика», а с космодрома Плесецк в Архангельской области на орбиту Земли запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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