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ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?

Сен 30
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

В сентябре в Российской Федерации финишировали и стартовали десятки крупных инвестиционных проектов. Тысячи рабочих мест создано в регионах на новых фабриках и заводах, шахтах и стройках. Продолжали внедряться инновационные технологии. Запускались уникальные производства и линии оборудования.

Важные шаги сделаны в сфере здравоохранения. В Подмосковье открыли крупный онкологический комплекс мирового уровня, доступный пациентам из разных регионов нашей страны.

Состоялось одно из главных за последние годы событий в российской атомной энергетике. На Ленинградской АЭС успешно запустили ядерный реактор новейшего энергоблока, который построили на смену системе, отработавшей свыше 45 лет.

На Дальнем Востоке продолжилось создание единого производственно-логистического комплекса. В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России, а в порту Ванино – один из самых крупных морских терминалов страны для организации экспорта якутского угля в страны АТР.

На главных военных маневрах года «Кавказ-2020» были представлены новейшие технические средства, не имеющие аналогов в мире.

Для безопасности населения в регионах отремонтированы дороги, восстановлены мосты, укреплены берега рек. Началось серийное производство импортозамещающей продукции в различных отраслях.

  1. В Подмосковье открыли крупный хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
  2. В Ленинградской области впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке Ленинградской АЭС
  3. В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
  4. В Хабаровском крае ввели первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
  5. В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России
  6. В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
  7. В Нижегородской области начали строить мега-комплекс «зеленой» металлургии, где создадут 2000 новых рабочих мест
  8. В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
  9. В Мурманской области в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
  10. В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире

Кроме того, из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика», а с космодрома Плесецк в Архангельской области на орбиту Земли запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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