В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России



Все больше якутского угля будет отправляться на экспорт! В бухте Мучка около порта Ванино Хабаровского края запустили первую очередь одного из самых крупных морских угольных терминалов в стране. В первый этап проекта якутская компания «Колмар» инвестировала 29,4 млрд рублей из запланированных 40 млрд рублей. В дочернем АО «ВаниноТрансУголь» создано 376 рабочих мест. При выходе предприятия на полную мощность трудоустроят 600 человек. Объект войдёт в ТОП-5 российских угольных терминалов.

Новый комплекс предназначен для транспортировки высококачественных коксующихся углей, добываемых, прежде всего, в Якутии на горно-обогатительных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский». Причал угольного терминала позволяет ставить суда длиной до 247 метров, шириной до 40,8 метра с осадкой до 15,25 метра.

На первом этапе комплекс готов для перевалки 12 млн тонн угля в год. На втором этапе, завершение которого планируется к 2023 году, мощности терминала увеличатся вдвое - до 24 млн тонн.

Теперь компания «Колмар» сможет расширить географию поставок продукции, отладить маршрутизацию перевозок и обходиться меньшим количеством транспортного парка благодаря сокращению времени оборота.

Открывшийся терминал вместе с угольной шахтой «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрикой «Инаглинская-2» в Нерюнгринском районе Якутии образует единый производственно-логистический комплекс по добыче, переработке, транспортировке и перевалке угля для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ