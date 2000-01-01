В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии



Две тысячи жителей Нижегородской области получат высокооплачиваемую работу на крупнейшем в РФ электрометаллургическом комплексе, который начинают строить в городе Выксе Объединенная металлургическая компания (ОМК, Москва) и итальянская компания Danieli. Инвестиции в пилотный для России проект современной «зеленой» металлургии составят 147 млрд рублей.

Первый в Европе проект такого рода — шаг к экологически чистой металлургии, производству стали со значительным сокращением негативного воздействия на окружающую среду. Его реализация позволит сохранить экологичность производства при улучшении качества продукции.

Проект предусматривает внедрение новой технологии прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron), которая относится к категории «зеленых», т.к. позволяет на 70% сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства стали.

В рамках проекта с 2020 до 2024 гг. запланировано создание комплекса по производству стали, круглой заготовки и слябов по технологии DRI мощностью до 2,5 млн тонн.

Кроме того, в связке с новым производством в Выксе будут выпускать до 400 тысяч тонн литых заготовок для изготовления железнодорожных колес в действующем колесопрокатном комплексе Выксунского металлургического завода и до 1 млн тонн в год слябовой литой заготовки для толстолистового прокатного стана.

Предполагается, что загруженность нового электрометаллургического комплекса будет способствовать росту внутреннего потребления природного газа и железной руды. Это в результате приведет к дополнительному развитию таких секторов экономики как горнодобывающая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, газовая отрасль, транспортный комплекс и др.

Эксперты считают, что благодаря новому мега-комплексу Нижегородская область сможет значительно добиться социально-экономического роста и дополнительно загрузить производства в сопутствующих секторах российской экономики.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ