В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
Две тысячи жителей Нижегородской области получат высокооплачиваемую работу на крупнейшем в РФ электрометаллургическом комплексе, который начинают строить в городе Выксе Объединенная металлургическая компания (ОМК, Москва) и итальянская компания Danieli. Инвестиции в пилотный для России проект современной «зеленой» металлургии составят 147 млрд рублей.
Проект предусматривает внедрение новой технологии прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron), которая относится к категории «зеленых», т.к. позволяет на 70% сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства стали.
В рамках проекта с 2020 до 2024 гг. запланировано создание комплекса по производству стали, круглой заготовки и слябов по технологии DRI мощностью до 2,5 млн тонн.
Кроме того, в связке с новым производством в Выксе будут выпускать до 400 тысяч тонн литых заготовок для изготовления железнодорожных колес в действующем колесопрокатном комплексе Выксунского металлургического завода и до 1 млн тонн в год слябовой литой заготовки для толстолистового прокатного стана.
Предполагается, что загруженность нового электрометаллургического комплекса будет способствовать росту внутреннего потребления природного газа и железной руды. Это в результате приведет к дополнительному развитию таких секторов экономики как горнодобывающая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, газовая отрасль, транспортный комплекс и др.
Эксперты считают, что благодаря новому мега-комплексу Нижегородская область сможет значительно добиться социально-экономического роста и дополнительно загрузить производства в сопутствующих секторах российской экономики.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
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