В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
В Москве после масштабной реставрации открыли Северный речной вокзал, построенный еще в 30-е годы ХХ века. По каналу Москва – Волга из «порта пяти морей» можно было добраться до Чёрного, Азовского, Белого, Балтийского и Каспийского морей. С 90-х годов речные перевозки сошли на нет, а вокзал был закрыт из-за аварийного состояния. После капитального ремонта, которого здесь не было 70 лет, и приспособления вокзала для современного использования речная навигация в московской акватории теперь возрождена.
Капитально отремонтированы все 17 причалов вокзала. Организовано электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки и позитивно скажется на окружающей среде.
Для обслуживания вокзала и прилегающего парка приобретено 57 пассажирских электромобилей, включая детский поезд, и 10 небольших электрических грузовиков отечественного производства.
Памятник архитектуры вновь открыт для посетителей. Высокий шпиль, увенчанный звездой, которая до 1937 года располагалась на Спасской башне Кремля, и широкая центральная лестница – исторические отличия здания. В привокзальном парке также воссоздали и отреставрировали исторические фонтаны и скульптуры.
Предполагается, что вокзал-дворец может быть вновь использован проведения важных общегородских мероприятий и киносъемок. В здании вокзала будут работать ресторан «Волга-Волга», смотровая площадка на крыше, исторический зал ожидания и экспозиция музея «Московский транспорт».
Здание вокзала приспособлено для комфортного доступа маломобильных граждан и оборудовано художественной подсветкой фасадов.
На площади перед зданием разместился новый сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений обустроены 11 детских и спортивных площадок, а также зимний каток.
На набережной работают кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты, торговый павильон с сувенирами, рестораны и кафе. К следующему летнему сезону здесь будет открыта зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом и полностью оборудованной пляжной зоной на берегу Москвы-реки.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реставрация Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка – крупнейший проект по созданию качественной городской среды, реализованный в 2020 году.
Москва, Центральный федеральный округ
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