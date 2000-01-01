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В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет


В Москве после масштабной реставрации открыли Северный речной вокзал, построенный еще в 30-е годы ХХ века. По каналу Москва – Волга из «порта пяти морей» можно было добраться до Чёрного, Азовского, Белого, Балтийского и Каспийского морей. С 90-х годов речные перевозки сошли на нет, а вокзал был закрыт из-за аварийного состояния. После капитального ремонта, которого здесь не было 70 лет, и приспособления вокзала для современного использования речная навигация в московской акватории теперь возрождена.

Обновленный Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки. Пропускная способность составит свыше 1,5 млн пассажиров за сезон.

Капитально отремонтированы все 17 причалов вокзала. Организовано электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки и позитивно скажется на окружающей среде.

Для обслуживания вокзала и прилегающего парка приобретено 57 пассажирских электромобилей, включая детский поезд, и 10 небольших электрических грузовиков отечественного производства.

Памятник архитектуры вновь открыт для посетителей. Высокий шпиль, увенчанный звездой, которая до 1937 года располагалась на Спасской башне Кремля, и широкая центральная лестница – исторические отличия здания. В привокзальном парке также воссоздали и отреставрировали исторические фонтаны и скульптуры.

Предполагается, что вокзал-дворец может быть вновь использован проведения важных общегородских мероприятий и киносъемок. В здании вокзала будут работать ресторан «Волга-Волга», смотровая площадка на крыше, исторический зал ожидания и экспозиция музея «Московский транспорт».

Здание вокзала приспособлено для комфортного доступа маломобильных граждан и оборудовано художественной подсветкой фасадов.

На площади перед зданием разместился новый сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений обустроены 11 детских и спортивных площадок, а также зимний каток.

На набережной работают кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты, торговый павильон с сувенирами, рестораны и кафе. К следующему летнему сезону здесь будет открыта зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом и полностью оборудованной пляжной зоной на берегу Москвы-реки.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реставрация Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка – крупнейший проект по созданию качественной городской среды, реализованный в 2020 году.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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