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В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России


Ярославская область вновь подтверждает статус одного из главных центров двигателестроения в России. На площадях Тутаевского моторного завода ООО «КамАЗ Вейчай» (совместное предприятие с КНР) запустило серийное производство дизельных и газовых двигателей большой мощности (до 1,8 тыс. кВт), которых сейчас нет на отечественном рынке. В новое импортозамещающее производство полного цикла уже вложено более 100 млн рублей, создается около 150 рабочих мест. До конца года предприятие выпустит 20 двигателей.

Всего в проект планируется инвестировать около 770 млн рублей. После выхода на максимальную мощность предприятие будет производить до 800 двигателей ежегодно.

Продукция завода предназначена для судов, локомотивов, электрогенераторов, а также большегрузной спецтехники. В настоящее время все дизельные двигатели свыше 530 кВт закупаются за рубежом.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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