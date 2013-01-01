В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России



Татарстан получит экономический эффект до 7 млрд рублей в год в результате модернизации системообразующей для энергетики Средней Волги и одной из крупнейших в РФ Заинской ГРЭС. Здесь начали строительство новой парогазовой установки мощностью 850 МВт. Новый энергоблок, работающий на природном газе, будет современным и высокоэффективным. Проект, не имеющий аналогов в России, – приоритетный для Республики Татарстан. Стоимость EPC-контракта, заключенного с компанией «ЭНКА», составит до 37,5 млрд рублей.

Необходимость модернизации электростанции обусловлена тем, что в последние годы построенная 45 лет назад Заинская ГРЭС не может эффективно конкурировать на рынке электроэнергии и мощности.

За последние пять лет в среднем потребление электроэнергии в Татарстане растет на 2,5% ежегодно, что выше, чем в среднем по РФ.

Сейчас установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 2204,9 МВт, установленная тепловая мощность – 145 Гкал/час. В качестве основного топлива на станции используется природный газ, в качестве резервного – мазут.

После ввода ПГУ-850 МВт годовой объем выработки электроэнергии составит 6,3 млрд кВт/час. Проект будет осуществлен на базе оборудования компании General Electric. Энергоблок должен быть построен до 30 ноября 2023 года.

Реализация проекта позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а сокращение вредных выбросов улучшит экологию и снизит риски предприятий-экспортеров по пограничному углеродному налогу.

*«Заинская Государственная районная электростанция имени 50-летия СССР» АО «Татэнерго» — крупнейшая тепловая конденсационная электростанция Татарстана, расположенная в городе Заинск вблизи Заинского водохранилища на реке Зай. Является крупнейшим производителем электричества в Республике Татарстан.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ