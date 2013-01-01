В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов



Открывшийся в подмосковном Одинцовском округе новый хирургический центр «Лапино-2», специализирующийся на лечении онкологических заболеваний, будет принимать пациентов из всех регионов России и на 70% работать по системе ОМС. Мощности второй очереди комплекса, в которую вложили 4 млрд рублей, позволят проводить более 12 тысяч операций в год, а также обеспечат около 180 тысяч амбулаторных посещений. В новом корпусе создано более 300 рабочих мест для врачей и медперсонала.

Вместе с парковочной зоной шестиэтажный хирургический комплекс занимает площадь 18 тысяч кв. метров. Он включает восемь современных операционных и круглосуточный комфортабельный стационар на 120 коек.

В корпусе «Лапино-2» оборудованы центр лучевой диагностики, кабинеты гибкой эндоскопии, диализный центр, отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, современная микробиологическая лаборатория для проведения полного спектра диагностических исследований.

Клинический госпиталь «Лапино» — многопрофильный медицинский центр, оказывающий помощь на уровне мировых стандартов. С запуском нового корпуса значительно расширится отделение хирургии, откроется современный онкологический центр полного цикла, увеличится отделение химиотерапии.

Кроме того, госпиталь станет базой для научных разработок и целевой подготовки кадров.

Московская область, Центральный федеральный округ