На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке
Сен 1
Одно из главных за последние несколько лет событий произошло в российской атомной энергетике. На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) состоялся успешный запуск ядерного реактора новейшего энергоблока №6. Новый блок сменит своего предшественника - энергоблок №2, эффективно отработавший в течение 45 лет.
Аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.
По программе физического пуска в течение недели на блоке пройдет более 50-ти тестирований. Исследования позволят уточнить нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердить надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
1 Сен 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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