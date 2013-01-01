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В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков

Сен 10
Москва Центральный федеральный округ
В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков


В Нерюнгринском районе Якутии угледобывающая компния «Колмар» запустила первую очередь крупнейшей в России шахты «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год. На шахте создано 645 рабочих мест. После запуска второй очереди их численность увеличится до 1900. Реализация масштабного проекта общей стоимостью 32 млрд рублей позволит Якутии укрепить лидирующие позиции в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и всей страны.

В строительство первого этапа фабрики и шахты вложено порядка 20 млрд рублей. Второй этап стоимостью 12 млрд рублей планируют запустить в 2022 году. При этом добывающие мощности увеличатся до 12 млн тонн угля в год.

Промышленная площадка обогатительной фабрики совмещена с поверхностным комплексом шахты «Инаглинская», что позволяет сократить расходы на доставку угля от шахты до ГОКа.

На новой фабрике «Инаглинская-2» планируется обогащение дефицитных марок угля, являющихся ценным технологическим сырьем для черной металлургии. Угольный концентрат будет реализован на внутреннем рынке России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время на территории фабрики «Инаглинская-2» построены подъездные пути и железнодорожная станция для приема порожних вагонов и отправки груженых составов.

Установлены два очистных забоя с добычей угля методом камерно-столбовой отработки. Данная технология позволяет существенно снизить себестоимость добычи рядового угля и уменьшить его потери.

Угледобывающая компания «Колмар» владеет «Инаглинским» и «Денисовским» горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.

Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций превышает 72 млрд рублей, при этом будет создано более 4 тыс. рабочих мест. К настоящему времени уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест и фактически трудоустроено 1,7 тыс. человек.

Компания «Колмар» намеревается проводить социально-ориентированную политику в республике, системно участвовать в подготовке и закреплении местных кадров.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ



 
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