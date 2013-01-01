На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов



Доставка информации по спутниковой связи станет еще оперативнее и надежней благодаря выводу на земную орбиту трех низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М», пополнивших группировку единственной российской Многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС). «Гонцы» впервые были отправлены на ракете-носителе «Союз-2.1», которую запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего на борту находилось 22 космических аппарата различного назначения.

Спутники «Гонец-М» изготовлены в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» – ведущем предприятии России по созданию космических аппаратов связи.

Аппараты штатно отделились от разгонного блока и приняты на управление Роскосмосом. После выполнения установленных полетных операций они будут введены в систему связи.

Вместе с тремя «Гонцами» в качестве попутной полезной нагрузки в космос отправились 19 небольших спутников. В их числе четыре российских университетских аппарата — «Декарт» разработки НИИ ядерной физики МГУ, «Норби» из Новосибирского государственного университета, а также «Ярило-1» и «Ярило-2», созданные в МГТУ имени Баумана.

Многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец-Д1М» предоставляет каналы подвижной спутниковой связи для мобильных и стационарных абонентов в любой точке Земного шара.

Система предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами на территориях с неполным или отсутствующим покрытием наземных сетей связи. Услуги связи предоставляются в любых погодных условиях и на любом типе местности, включая гористую и лесистую.

МСПСС «Гонец-Д1М» включает штатную орбитальную группировку в составе 12-ти низкоорбитальных космических аппаратов серии «Гонец-М» и наземную инфраструктуру, расположенную на территории России.

В четвёртом квартале текущего года планируется вывод в космос ещё трёх спутников «Гонец-М» с улучшенными характеристиками.