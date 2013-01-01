Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола



Строительно-транспортный комплекс России вновь подтвердил, что способен решать сложнейшие задачи в самых непростых географических точках страны. На Кольском полуострове открылось движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Кола на 1436 км перегона Кола – Выходной. «Дорога жизни» для Мурманской области и всего Кольского Заполярья восстановлена в рекордные сроки – за 105 дней.

По словам замминистра транспорта РФ Владимира Токарева, «строители совершили подвиг: в ограниченный период, по рабочим чертежам, в сжатые сроки было создано это уникальное строение».

Проектно-изыскательские работы по строительству нового железнодорожного моста начались сразу после того, как 1 июня этого года под воздействием обильных паводковых вод произошло обрушение пролета старого сооружения, ранее закрытого для движения поездов.

Новый мост в отличие от старого не имеет опор, установленных непосредственно в русле реки. Благодаря этому исключается фактор воздействия паводка на мост. Кроме того, такая схема положительно влияет на экологию – теперь русло реки свободно, и опоры больше не мешают миграции рыбы.

Конструкция моста состоит из трех пролетных строений: одного центрального длиной 111,2 м и двух малых, длиной по 18,2 м. Пролеты установлены на 4 железобетонные береговые опоры на фундаментах из 34 буронабивных свай. Полная длина моста 158,2 м.

На мосту будет установлена инновационная система мониторинга, в режиме реального времени предупреждающая о возникновении возможных неисправностей в конструкции и принудительно останавливающая движение на подъездах к мосту в случае, если датчики зафиксируют какую-либо угрозу безопасности.

Сигнал будет поступать в диспетчерский центр железной дороги и автоматически включать сигнализацию, запрещающую поездам проезд по мосту. Это первая подобная система в России.