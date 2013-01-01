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ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?

Окт 31
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

В октябре в регионах России впервые открывали уникальные производства и создавали новые рабочие места, боролись за экологию и развивали интернет-торговлю, осваивали земные недра и космическое пространство.

Строили гигантские предприятия, мосты, аэрокомплексы, больницы. Спускали на воду ледоколы, подводные лодки, паромы для обеспечения связи между отдаленными территориями. Начали аэродромную подготовку к первому полету нового самолета полностью российского производства.

Знаковые события произошли в атомной энергетике, промышленности строительных материалов, машиностроении. В разных отраслях применялись инновационные разработки и новые технологии.

  1. В Новосибирске ученые изготовили первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников
  2. В Московской области начали аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300
  3. В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построили первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
  4. В Тульской области начали строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей
  5. В ЯНАО открыли новый автомобильный мост через реку Пур, который обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала
  6. В Ленинградской области первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
  7. В Красноярском крае начали строить самый северный мост через Енисей на золотодобывающей территории
  8. В Дагестане оборонный завод построил самую высокогорную в РФ взлетную полосу для своей авиакомпании
  9. В Санкт-Петербурге передали ВМФ России новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов»
  10. В Липецкой области открыли крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений

Помимо этого, на Ямале открыли уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров на шельфе Карского моря, в Краснодарском крае на 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции, а в Ярославской области впервые в РФ запущена ТЭС, абсолютно независимая от зарубежных комплектующих.

Тем временем в Тульской области открыли одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей, в Свердловской области заложили единственное в России производство высокоскоростных электропоездов, в Крыму сдали в эксплуатацию крупнейшую больницу за 9 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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