ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

В октябре в регионах России впервые открывали уникальные производства и создавали новые рабочие места, боролись за экологию и развивали интернет-торговлю, осваивали земные недра и космическое пространство.

Строили гигантские предприятия, мосты, аэрокомплексы, больницы. Спускали на воду ледоколы, подводные лодки, паромы для обеспечения связи между отдаленными территориями. Начали аэродромную подготовку к первому полету нового самолета полностью российского производства.

Знаковые события произошли в атомной энергетике, промышленности строительных материалов, машиностроении. В разных отраслях применялись инновационные разработки и новые технологии.

Помимо этого, на Ямале открыли уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров на шельфе Карского моря, в Краснодарском крае на 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции, а в Ярославской области впервые в РФ запущена ТЭС, абсолютно независимая от зарубежных комплектующих .

Тем временем в Тульской области открыли одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей, в Свердловской области заложили единственное в России производство высокоскоростных электропоездов, в Крыму сдали в эксплуатацию крупнейшую больницу за 9 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»