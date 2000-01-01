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В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»

Окт 6
Забайкальский край Сибирский федеральный округ
В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»


Более 2,2 тысяч человек трудятся на строительстве гигантского горно-металлургического комбината «Удокан» на одном из крупнейших в мире (входит в первую тройку) месторождений меди в Каларском районе Забайкальского края. Только первая очередь предприятия создаст в глубинке Забайкалья 2000 рабочих мест, а в перспективе – до 4000. Инвестиции в сложнейший проект, включающий инфраструктурные объекты, должны составить около 200 млрд рублей. Сейчас завершено строительство корпуса приготовления реагентов.

Объем использованного бетона для фундаментов строения составил около 10 тыс. кубометров, вес смонтированных металлоконструкций превысил 2 тыс. тонн. Объект необходим для подготовки и хранения реагентов, которые используются в гидрометаллургической технологии переработки руды.

Всего в рамках проекта, который осуществляет «Байкальская горная компания», будут построены более 100 объектов, в том числе – дорога, ЛЭП, энергоподстанции, новые железнодорожные пути, вахтовый посёлок с общежитиями, медпунктом, спортивно-оздоровительным комплексом.

Планируют также реконструировать железнодорожную станцию Новая Чара и местный аэропорт.



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