В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
Более 2,2 тысяч человек трудятся на строительстве гигантского горно-металлургического комбината «Удокан» на одном из крупнейших в мире (входит в первую тройку) месторождений меди в Каларском районе Забайкальского края. Только первая очередь предприятия создаст в глубинке Забайкалья 2000 рабочих мест, а в перспективе – до 4000. Инвестиции в сложнейший проект, включающий инфраструктурные объекты, должны составить около 200 млрд рублей. Сейчас завершено строительство корпуса приготовления реагентов.
Всего в рамках проекта, который осуществляет «Байкальская горная компания», будут построены более 100 объектов, в том числе – дорога, ЛЭП, энергоподстанции, новые железнодорожные пути, вахтовый посёлок с общежитиями, медпунктом, спортивно-оздоровительным комплексом.
Планируют также реконструировать железнодорожную станцию Новая Чара и местный аэропорт.
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