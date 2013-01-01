Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию



Один из самых современных в Российской Федерации многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем по федеральной целевой программе развития Крыма, сдан в эксплуатацию. Стоимость объекта превышает 9 млрд рублей. Только на медицинское оборудование потрачено 3 миллиарда. Больниц такого уровня ранее в Крыму не было. Объект строился по личному поручению президента РФ Владимира Путина.

Комплекс зданий нового медцентра площадью 65 тыс. кв. метров состоит из 12-этажного лечебного корпуса на 734 места и поликлиники, рассчитанной на прием 250 человек в смену. В него также войдет региональный сосудистый центр.

В центре имеется собственная лаборатория, где результат анализов будет готов через несколько часов. Все системы обеспечения полностью автономные, на случай отключения электроэнергии здание автоматически переключится на дизельную станцию.

Из 15 отделений медцентра 12 будут специализироваться на хирургии. Всего в здании оборудованы 16 операционных.

Медцентр укомплектован уникальной «тяжелой техникой»: два компьютерных томографа с приставками, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа.

Здание имеет свою вертолетную площадку для экстренной доставки пациентов.