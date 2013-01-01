Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала



Открытие моста через реку Пур, которого ждали 40 лет, состоялось в поселке Уренгой (ЯНАО). Появление капитального моста имеет огромное значение для перспективного развития всего округа. Он обеспечит круглогодичное сообщение с Большой землей для населения Уренгоя, Тазовского и Красноселькупского районов, а также отроет непрерывный доступ почти к 50 нефтегазовым месторождениям. Впервые в России объект такого масштаба построен полностью за счет частных инвестиций, которые составили 10 млрд рублей.

Новый мост заменил платную понтонную переправу между поселком Коротчаево на левом берегу реки Пур и поселком Уренгой на правом. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью автомобильное сообщение останавливалось на срок до месяца.

Длина нового моста превышает 1 км, а с подходами – почти 2,7 км. Строительные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке было задействовано около 1500 человек. Мост построен почти с двукратным опережением графика.

Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей местных жителей. Свободно ездить могут также мотоциклы, общественный транспорт, автомобили экстренных служб.

Платным проезд будет для грузового и коммерческого транспорта. При этом тариф будет ниже действовавшего на понтонной переправе. Например, грузовик массой до 12 тонн платил за проезд по переправе 12 тысяч рублей, а по капитальному мосту сможет проехать всего за три тысячи.