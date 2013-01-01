Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области



Один из крупнейших в мире производителей высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов завод «Тензограф», открывшийся в Тульской области, внедряет в производство принципиально новые технологии, две из которых разработаны учеными МГУ. Они позволят сделать выпуск продукции более экологичным и экономически выгодным. Сумма инвестиций в экспортно-ориентированный проект составила более 800 млн рублей. На заводе создано 90 рабочих мест.

Первое ноу-хау — усовершенствованная технология производства высокотемпературных графито-металлических листовых прокладочных материалов. Второе — уникальная российская технология производства безасбестовых паронитовых уплотнений, которые более эластичны, герметичны и безопасны по сравнению с традиционными асбестовыми паронитами.

Мощность завода рассчитана на выпуск 2,7 тыс. тонн графитовой фольги в год. Планируется довести объемы производства до 5 тыс. тонн в год.

В России химическая обработка графитовой фольги происходит только на заводе «Тензограф». Планируемое строительство второй очереди производства должно вывести его в тройку мировых лидеров в этой сфере.

Уплотнители применяются в атомной и тепловой энергетике, нефтедобыче, нефтепереработке и нефтетранспортировке, автомобильной промышленности, ЖКХ.

Предприятие ориентировано на экспорт: 80% продукции будут отправлять в страны Западной Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также в США, Индию и Южную Корею.