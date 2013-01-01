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Аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300 начали в Подмосковье

Окт 2
Москва Центральный федеральный округ
Аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300 начали в Подмосковье


В Жуковском на летно-испытательной базе ПАО «Ил», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), начались аэродромные отработки в рамках подготовки к первому полету опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300. Воздушное судно рассчитано на 68 пассажиромест и предназначено для региональных перевозок. Самолет может использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе в районах Дальнего Востока и Сибири.

На опытном образце завершен монтаж всех систем и оборудования. Впервые для данного типа самолета проведена гонка двигателей на малом газу, в ходе которой проверялась работа силовой установки в реальных условиях.

По плану подготовки к первому полету проводится весь комплекс аэродромных отработок, в том числе программа рулежек и пробежек самолета по полосе.

Инновационная составляющая представлена аэродинамической схемой и каркасом самолета, современными системами и оборудованием, установленными на борту, большинство из которых разрабатываются российскими поставщиками впервые специально для этой машины.

Параллельно с подготовкой к первому полету первого опытного образца в Жуковском, на производственной площадке РСК «МиГ» в Луховицах строится второй опытный самолет Ил-114-300, создаваемый с нуля по технологии бесстапельной сборки, которая обеспечивает снижение затрат на подготовку производства и высокую точность работ.

В кооперации по созданию нового регионального самолета участвуют заводы ОАК: «Авиастар-СП», ВАСО, филиалы РСК МиГ — НАЗ «Сокол» и ЛАЗ им. П.А. Воронина, где осуществляется финальная сборка самолета. В Ульяновске для нового самолета изготавливают панели фюзеляжа, двери, люки, в Воронеже — крыло, хвостовое оперение и мотогондолы.

Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300, оснащенный современными оборудованием и системами, позволит заменить в парках региональных авиакомпаний устаревшие самолеты марки «Ан» и импортные самолеты подобного класса.



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