Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге



На глубоководной набережной завода «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония подъема военно-морского флага на новой дизель-электрической подводной лодке «Волхов» проекта 636.3, которую кораблестроители передали в состав Военно-морского флота России.

Большая подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей этого проекта, строящихся на петербургском предприятии для Тихоокеанского флота.

Корабль относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин и благодаря низкой шумности способна обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции.

На борту установлен новейший инерциальный навигационный комплекс с длительным хранением параметров без коррекции, выдавая информацию ракетному комплексу в подводном положении.

Основным вооружением являются крылатые ракеты, запускаемые через торпедные аппараты из подводного положения. Корпус лодки двойной и имеет шесть водонепроницаемых отсеков.

Подлодка оснащена двумя дизель-генераторами по 1000 кВт. Главный электродвигатель имеет мощностью 5500 л.с., электродвигатель экономического хода - 190 л.с., а также два резервных электродвигателя по 102 л.с. Движитель: один семилопастный низкооборотный винт.

Длина лодки - 73,8 метра, ширина - 9,9 метра, подводное водоизмещение - 3 950 тонн. Корабль развивает скорость над водой до 17 узлов и под водой - 20 узлов. Рабочая глубина плавания составляет 240 метров, предельная глубина - 300 метров. Автономность плавания - 45 суток, экипаж - 56 человек.

•Вооружение

Зенитная артиллерия: ПЗРК «Верба» 8 ракет

Ракетное вооружение: РК «Калибр»: ракеты 3М54K, 3М54K1, 3М14K, 91Р1 вместо части торпед

Минно-торпедное вооружение: 6 x носовых ТА кал. 533 мм, нормально — заряженных, с автоматическим заряжанием 18 торпед (6 в ТА) или 24 мины