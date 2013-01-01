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Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

Окт 12
Тульская область Центральный федеральный округ
Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино


Крупнейший в истории предприятия «Щекиноазот» проект по созданию высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску аммиака и карбамида вступил в фазу строительства в городе Щекино Тульской области. На будущей производственной площадке состоялось торжественное открытие работ. Объем инвестиций составит более 40 миллиардов рублей. Будет создано более 380 рабочих мест.

Здесь предстоит построить гигантский комплекс по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тысяч тонн в год. Ранее заключен контракт с китайской компанией-лицензиаром CNCEC на проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные работы и пуско-наладку комплекса.

В производственных процессах планируется применять прогрессивную ресурсосберегающую технологию, минимизируя риски в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Для сокращения воздействия на окружающую среду будут построены дополнительные газоочистные установки.

Первой среди всех карбамидных заводов в России будет построена газоочистная установка для дополнительной очистки воздуха после процесса грануляции. Также впервые в России здесь соорудят склад готовой продукции с применением уникальной «купольной» технологии» для хранения и отгрузки гранулированного карбамида.

Складской комплекс выделен в самостоятельную часть проекта, которую выполняет не китайская компания, а ООО «ИНТРА ПРОЕКТ» из Санкт-Петербурга. Особенность склада – специальный микроклимат, позволяющий исключить слеживаемость карбамида.

Химическая продукция, которую будет выпускать «Щекиноазот» на данном комплексе производств, имеет спрос как на внутренних, так и на внешних рынках.



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