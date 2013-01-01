Самую высокогорную в России авиаполосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане



Первые тестовые полеты по маршруту Кизляр - Мачада – Кизляр выполнила авиакомпания, созданная концерном «Кизлярский электромеханический завод» в Дагестане с целью развития малой авиации в республике. Предприятие за собственные средства построило самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в России на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря в селе Мачада Шамильского района республики. Общая сумма инвестиций предприятия в проект составила более 500 млн рублей.

На сегодняшний день авиакомпания имеет в своем распоряжении взлетно-посадочную полосу длиной 1,5 км и пять самолетов: три Ан-2, один СЛ-2 и многоцелевой самолет МАИ-411.

Также предприятием отремонтирована взлетно-посадочная полоса длиной 600 метров в селении Голотль Шамильского района на высоте 780 метров над уровнем моря.

Авиакомпания «КЭМЗ-АВИА» предлагает услуги авиатехники для сельхозобработки, аэросъемки, лесопатрулирования, транспортных перевозок, развития парашютного спорта, пассажироперевозок в регионе.

На территории предприятия завершаются строительные работы в новом корпусе площадью около 6 тыс. кв. метров, в котором будет развёрнуто производство летательных аппаратов.

«Концерн КЭМЗ» - машиностроительное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования самолетов и т.д.

Сегодня в составе концерна более десяти филиалов и дочерних предприятий, на которых трудятся свыше 2,5 тыс. человек. Собственный завод легких летательных аппаратов выпускает двухместный мотодельтаплан Т-2 и самолет «МАИ-890У».

Кизлярский электромеханический завод является уникальным концерном оборонной промышленности, выжившим в постсоветский период. Его продукция поступает в Вооруженные Силы России, поставляется за рубеж.

В рамках программы импортозамещения концерн сумел заменить сразу несколько заводов Украины.