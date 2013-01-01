Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
Поезда, которые будут развивать скорость до 360 км/час, начнут выпускать на новой производственной площадке завода «Уральские локомотивы» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Компании РЖД, «Синара» и «Сименс» инвестируют в строительство единственного в России комплекса по выпуску электропоездов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до 12 млрд рублей. Первый поезд для высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Петербург, должен быть создан к 2023 году.
Также участникам торжественной закладки был представлен проект нового электровоза, который станет базовой платформой для разработки и выпуска линейки грузовых магистральных локомотивов с отечественным асинхронным тяговым приводом.
ООО «Уральские локомотивы» обеспечит производство электропоездов с уровнем локализации до 80% и дальнейшее сервисное обслуживание подвижного состава. Осуществлять обслуживание выпущенных высокоскоростных электропоездов силами специалистов завода-производителя планируется впервые.
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