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Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области

Окт 21
Свердловская область Уральский федеральный округ
Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области


Поезда, которые будут развивать скорость до 360 км/час, начнут выпускать на новой производственной площадке завода «Уральские локомотивы» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Компании РЖД, «Синара» и «Сименс» инвестируют в строительство единственного в России комплекса по выпуску электропоездов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до 12 млрд рублей. Первый поезд для высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Петербург, должен быть создан к 2023 году.

В рамках празднования 10-летия завода «Уральские локомотивы» на месте начала строительства нового сборочного цеха заложили памятную капсулу.

Также участникам торжественной закладки был представлен проект нового электровоза, который станет базовой платформой для разработки и выпуска линейки грузовых магистральных локомотивов с отечественным асинхронным тяговым приводом.

ООО «Уральские локомотивы» обеспечит производство электропоездов с уровнем локализации до 80% и дальнейшее сервисное обслуживание подвижного состава. Осуществлять обслуживание выпущенных высокоскоростных электропоездов силами специалистов завода-производителя планируется впервые.



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