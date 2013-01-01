Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области
Одним из самых крупных в России и Европе станет открывшийся на территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» завод «Шанс Энтерпрайз», специализирующийся на производстве средств защиты растений. Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей, создается 350 рабочих мест. Проектная производственная мощность — 50 млн тонн продукции в год.
Предприятие оснащено самым современным оборудованием. Десять производственных линий обеспечат ежегодный выпуск 50 млн литров средств защиты растений.
При выходе на полную мощность «Шанс Энтерпрайз» сможет производить 30% всех необходимых в России средств защиты растений, а также поставлять продукцию на экспорт.
*Группа компаний «Шанс» входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли. В продуктовой линейке представлено 63 высококачественных препарата из всех групп пестицидов и 5 минеральных удобрений на основе морских водорослей.
Препараты компании используют свыше 3 тыс. сельхозпроизводителей во всех российских регионах.
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