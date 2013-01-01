Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала



Новую газовую залежь открыли газпромовцы на Ленинградском месторождении на шельфе Карского моря полуострова Ямал. Это уже четвертое крупное месторождение, обнаруженное в этом районе за два года. От новой скважины получен приток в 600 тысяч кубометров в сутки, что свидетельствует об огромных объемах газа. На текущий момент его извлекаемые запасы оцениваются почти в два триллиона кубометров и уже относятся к категории уникальных.

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн кубометров и относятся к категории уникальных. В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение имени В. А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году – месторождение «75 лет Победы».

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