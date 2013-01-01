Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
09 ОКТ, 18:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 ОКТ, 18:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала

Окт 9
Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский федеральный округ
Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала


Новую газовую залежь открыли газпромовцы на Ленинградском месторождении на шельфе Карского моря полуострова Ямал. Это уже четвертое крупное месторождение, обнаруженное в этом районе за два года. От новой скважины получен приток в 600 тысяч кубометров в сутки, что свидетельствует об огромных объемах газа. На текущий момент его извлекаемые запасы оцениваются почти в два триллиона кубометров и уже относятся к категории уникальных.

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн кубометров и относятся к категории уникальных.

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение имени В. А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году – месторождение «75 лет Победы».



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Ямало-Ненецкий автономный округ:

Notice: Undefined variable: UNLast3Subject in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77
Уральский федеральный округ:
7 Окт:
РОССИЯ:
9 Окт:
9 Окт:
8 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ОПЕК объявила о конце нефтяной эры. Россия не согласна – хочет быть сырьевым придатком

ОПЕК объявила о конце нефтяной эры. Россия не согласна – хочет быть сырьевым придатком
Экономика

Рубль рухнет из-за схемы с госдолгом России

Рубль рухнет из-за схемы с госдолгом России
Экономика

Плюс 12 тыс. больных за сутки – и это не предел. Для России рассчитали пик по коронавирусу

Плюс 12 тыс. больных за сутки – и это не предел. Для России рассчитали пик по коронавирусу
Политика 6

Фуфловиры против COVID-19 оказались опасны

Фуфловиры против COVID-19 оказались опасны
Наука и технологии

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?

Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые

Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые

Узнай, страна!

17:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
08 ОКТ, 17:38 Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию
08 ОКТ, 17:03 Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области
08 ОКТ, 16:28 Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
07 ОКТ, 16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
07 ОКТ, 15:33 Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье
06 ОКТ, 19:29 Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter