Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края
Старт строительству самого северного автомобильного моста через крупнейшую реку России Енисей дан в районе поселка Высокогорский Красноярского края. Новый мост диной более 2 км обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи. Инвестиции в проект составят 8,3 млрд рублей. Запустить движение по мосту планируют в ноябре 2023 года.
С появлением моста коммерческая скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в 3-4 раза. Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. При этом скорость движения по зимнику не превышает 20-25 км/в час.
Новая переправа станет первым крупным инфраструктурным объектом промышленного развития Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.
Кроме того, новый мост свяжет 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек.
|27 Окт:
|22 Окт:
|14 Окт:
|9 Окт:
|29 Окт:
|29 Окт:
|28 Окт:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий