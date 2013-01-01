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Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края

Окт 29
Красноярский край Сибирский федеральный округ
Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края


Старт строительству самого северного автомобильного моста через крупнейшую реку России Енисей дан в районе поселка Высокогорский Красноярского края. Новый мост диной более 2 км обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи. Инвестиции в проект составят 8,3 млрд рублей. Запустить движение по мосту планируют в ноябре 2023 года.

Проезжую часть моста сделают двухполосной. Его протяженность – 1 196,1 метров (с учетом подходов – 2 082,54 метров). Кроме возведения моста, запланировано строительство коммуникаций и дорожных развязок.

С появлением моста коммерческая скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в 3-4 раза. Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. При этом скорость движения по зимнику не превышает 20-25 км/в час.

Новая переправа станет первым крупным инфраструктурным объектом промышленного развития Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.

Кроме того, новый мост свяжет 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек.



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