Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края



Старт строительству самого северного автомобильного моста через крупнейшую реку России Енисей дан в районе поселка Высокогорский Красноярского края. Новый мост диной более 2 км обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи. Инвестиции в проект составят 8,3 млрд рублей. Запустить движение по мосту планируют в ноябре 2023 года.

Проезжую часть моста сделают двухполосной. Его протяженность – 1 196,1 метров (с учетом подходов – 2 082,54 метров). Кроме возведения моста, запланировано строительство коммуникаций и дорожных развязок.

С появлением моста коммерческая скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в 3-4 раза. Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. При этом скорость движения по зимнику не превышает 20-25 км/в час.

Новая переправа станет первым крупным инфраструктурным объектом промышленного развития Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.

Кроме того, новый мост свяжет 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек.