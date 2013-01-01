ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе много событий было связано с защитой окружающей среды. В регионах запустили новые экологические объекты на промышленных предприятиях, дали старт созданию экологически чистых производств и программ изучения изменений природы под воздействием различных факторов.

Для безопасности и удобства жителей регионов построены крупнейшие транспортные развязки и участки дорог, значительно сокращающие время в пути. Продолжались программы импортозамещения. Строились новые корабли и самолеты, электростанции и водоводы. К весне Крым будет полностью с пресной водой!

Кроме того, самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее, а в Кавминводах построят самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей. На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»