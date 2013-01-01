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ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?

Ноя 13
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе много событий было связано с защитой окружающей среды. В регионах запустили новые экологические объекты на промышленных предприятиях, дали старт созданию экологически чистых производств и программ изучения изменений природы под воздействием различных факторов.

Для безопасности и удобства жителей регионов построены крупнейшие транспортные развязки и участки дорог, значительно сокращающие время в пути. Продолжались программы импортозамещения. Строились новые корабли и самолеты, электростанции и водоводы. К весне Крым будет полностью с пресной водой!

  1. В Московской области открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
  2. В Иркутске подготовили к летным испытаниям первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями
  3. В Приморском крае начали строить новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе
  4. В Челябинской области запустили новый экологический объект «Белой металлургии»
  5. В Астраханской области стартовало создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд
  6. В Крыму началось строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя
  7. В Санкт-Петербурге спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
  8. В Иваново открытие Западного обхода города в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
  9. В Чечне запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию
  10. В Севастополь доставили глубоководную спасательную субмарину «АС-28» для Черноморского флота после модернизации

Кроме того, самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее, а в Кавминводах построят самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей.  На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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