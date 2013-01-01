ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе много событий было связано с защитой окружающей среды. В регионах запустили новые экологические объекты на промышленных предприятиях, дали старт созданию экологически чистых производств и программ изучения изменений природы под воздействием различных факторов.
Для безопасности и удобства жителей регионов построены крупнейшие транспортные развязки и участки дорог, значительно сокращающие время в пути. Продолжались программы импортозамещения. Строились новые корабли и самолеты, электростанции и водоводы. К весне Крым будет полностью с пресной водой!
- В Московской области открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
- В Иркутске подготовили к летным испытаниям первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями
- В Приморском крае начали строить новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе
- В Челябинской области запустили новый экологический объект «Белой металлургии»
- В Астраханской области стартовало создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд
- В Крыму началось строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя
- В Санкт-Петербурге спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
- В Иваново открытие Западного обхода города в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
- В Чечне запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию
- В Севастополь доставили глубоководную спасательную субмарину «АС-28» для Черноморского флота после модернизации
Кроме того, самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее, а в Кавминводах построят самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей. На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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