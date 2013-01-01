Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
В Иваново завершено строительство заключительного этапа Западного обхода города на участке пути к аэропорту. Стратегически важный объект позволил полностью убрать транзитный трафик с Ярославского и Владимирского направлений с городских улиц. При этом время в пути для транзитных автомобилей сократилось вдвое. В проект, реализованный ровно за один год, вложено 708 млн рублей. Расчетная интенсивность движения по Западному обходу составляет 10 тысяч автомобилей в сутки.
Для контроля ситуации на дороге работают пять комплексов фиксации нарушений ПДД, 12 камер видеонаблюдения. На дороге установлены барьерные ограждения, интеллектуальная система управления освещением, пешеходные переходы.
Западный обход Иваново общей протяженностью 13,8 км построен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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