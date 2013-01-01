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Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае

Ноя 10
Приморский край Дальневосточный федеральный округ
Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае


Строительство второго танкера-продуктовоза типа MR, работающего на газомоторном топливе, начали на судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Резку первых деталей корпуса будущего судна провели в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке.

Танкеры новой серии предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Технические характеристики судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO).

Силовые установки продуктовозов будут работать на экологически чистом газомоторном топливе, которое позволяет существенно снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Дедвейт такого танкера составит около 50 тыс. тонн, длина — более 180 метров, ширина — более 32 метров, осадка — 13 метров.

Новые суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.



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