Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
Строительство второго танкера-продуктовоза типа MR, работающего на газомоторном топливе, начали на судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Резку первых деталей корпуса будущего судна провели в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке.
Силовые установки продуктовозов будут работать на экологически чистом газомоторном топливе, которое позволяет существенно снизить объем вредных выбросов в атмосферу.
Дедвейт такого танкера составит около 50 тыс. тонн, длина — более 180 метров, ширина — более 32 метров, осадка — 13 метров.
Новые суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.
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