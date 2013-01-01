Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее



Республика Адыгея стала первым на юге страны регионом, где в промышленных масштабах началась закладка фундука сорта «Трапезунд», плоды которого считаются одними из самых крупных в мире. Пилотный для Адыгеи проект по выращиванию ореховых садов в этом году увеличили вдвое. Сортовой фундук высажен тремя хозяйствами на общей площади 105 гектаров.

Одно из хозяйств закупило саженцы нового для региона сорта фундука «Трапезунд» в питомниках Крыма. Плоды этого неприхотливого в выращивании лесного ореха, который называют «кондитерским», достигают веса более трех граммов и имеют высокие вкусовые качества.

Как отмечают специалисты, Адыгея обладает подходящими для ореховодства условиями. Все посадки ореховых культур планируется завершить до 25 ноября - в оптимальные для региона сроки.