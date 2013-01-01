Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
Республика Адыгея стала первым на юге страны регионом, где в промышленных масштабах началась закладка фундука сорта «Трапезунд», плоды которого считаются одними из самых крупных в мире. Пилотный для Адыгеи проект по выращиванию ореховых садов в этом году увеличили вдвое. Сортовой фундук высажен тремя хозяйствами на общей площади 105 гектаров.
Как отмечают специалисты, Адыгея обладает подходящими для ореховодства условиями. Все посадки ореховых культур планируется завершить до 25 ноября - в оптимальные для региона сроки.
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