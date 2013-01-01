Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
Современный газохимический комплекс для производства пластиков и каустической соды решено построить в Астраханской области. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов. При этом особое внимание уделяется строжайшему исполнению экологических требований в прикаспийской зоне.
Предусматривается, что новый газохимический комплекс будет построен с использованием новейших экологичных материалов и технологий. Он будет функционировать в соответствии с самыми современными экологическими требованиями, с тем чтобы не нанести вреда окружающей среде.
Трехстороннее соглашение о реализации проекта строительства комплекса подписано между правительством региона, ПАО «Газпром» и Каспийской инновационной компанией.
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