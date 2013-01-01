Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области



Современный газохимический комплекс для производства пластиков и каустической соды решено построить в Астраханской области. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов. При этом особое внимание уделяется строжайшему исполнению экологических требований в прикаспийской зоне.

Проектная производительная мощность предприятия — 650 тыс. тонн поливинилхлорида (ПВХ) и 430 тыс. тонн каустической соды в год. Уже подписан предварительный договор на поставку для астраханского производства этановой фракции.

Предусматривается, что новый газохимический комплекс будет построен с использованием новейших экологичных материалов и технологий. Он будет функционировать в соответствии с самыми современными экологическими требованиями, с тем чтобы не нанести вреда окружающей среде.

Трехстороннее соглашение о реализации проекта строительства комплекса подписано между правительством региона, ПАО «Газпром» и Каспийской инновационной компанией.