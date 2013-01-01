Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном



Важным событием для всего энергокомплекса Чеченской республики стало открытие самой технологичной на Северном Кавказе цифровой подстанции «Город» ПС 110 кВ. Энергообъект управляется дистанционно, при этом обеспечена его стопроцентная наблюдаемость, что является залогом высочайшей надежности.

Новый объект предназначен для обеспечения бесперебойного энергоснабжения жителей Грозного, а также высокого качества передачи энергии 80-ти градообразующим и социально значимым учреждениям, включая аэропорт. Установленное на подстанции оборудование полностью российского производства. Здесь внедрены передовые цифровые решения, в т.ч. микропроцессорные системы регистрации аварийных событий, связи, сбора и передачи телеинформации. В автоматическом режиме обрабатывается более 2,2 тыс. сигналов телеметрии. На новом энергообъекте имеются возможности для технологического присоединения новых потребителей.

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