Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час



Самый длинный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км открыли в Московской области. Четырехполосная автотрасса категории 1А позволяет переезжать с северо-запада на восток Московской области всего за один час. Инвестиции в строительство и обустройство объекта превысили 100 миллиардов рублей. Расчётная скорость движения машин на участке — 110 км в час. Новая магистраль с автоматизированным управлением также адаптирована для движения беспилотного автотранспорта.

Автотрасса проходит по северо-востоку Подмосковья. В составе построенного объекта — 4 транспортные развязки, а также десятки мостов, путепроводов и других искусственных сооружений.

В строительстве участка было задействовано свыше трёх тысяч специалистов, а также около 700 единиц техники.

Важной особенностью ЦКАД-3 стало внедрение системы «Умная дорога» — автоматического управления дорожным движением. Технология создана отечественными разработчиками.

С 72-х установленных видеокамер и 76-ти детекторов наблюдения операторы получают информацию о заторах или авариях на дороге, скорости движения и плотности потока транспорта, а также о появлении каких-либо помех.

Полученные данные выводятся на динамические табло, установленные на трассе. Кроме того, информация будет рассылаться в спецприложения на смартфоны автовладельцев, участвующих в движении.