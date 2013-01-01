Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске



На территории Челябинского трубопрокатного завода заработал современный комплекс водоочистки «AQA Кристалл». Это знаковое событие не только для предприятия, но и для всего региона в плане улучшения экологии. Открытие станции позволит обнулить сточные сбросы в водные объекты региона, в частности, в озеро Шелюгино. Этот объект — лишь часть многоэтапного экологического проекта Группы ЧТПЗ. Инвестиции в него составили 750 млн руб., а за последние 5 лет в объекты Белой металлургии вложено более 900 млрд руб.

Комплекс «AQA Кристалл» позволит ежедневно очищать около 600 кубометров кислых стоков и снизить содержание в воде общего железа в 6000 раз, взвешенных веществ более чем в 35 раз, сульфатов более чем в 100 раз и хлоридов в 50 раз.

Новый комплекс обеспечит замкнутый оборотный цикл на предприятии и позволит существенно снизить его возможное воздействие на окружающую среду. При строительстве «AQA Кристалл» применили самые передовые отечественные технологии в области экологии.

Комплекс оснастили автоматической системой контроля и управления параметрами, которая самостоятельно ведет полный учет качества и расхода воды.

Технология «AQA Кристалл» предполагает многоуровневую систему очистки стоков, которые появляются после травления труб. Вода проходит усреднение, реагентную обработку, смягчение, отстаивание, фильтрацию, обессоливание, ионный обмен и выпаривание суспензии — для получения отходов в виде кристаллических солей.

Полученная техническая вода поступает в замкнутый оборотный цикл производства, чтобы питать паровые и водогрейные котлы энергоцентра ЧТПЗ. Механически обезвоженный осадок и соли передают лицензированным организациям для обезвреживания.

•«Белая металлургия» — это новая философия труда, включающая внедрение лучших технологий, высокий уровень образования сотрудников, экологичность, комфортные условия труда.