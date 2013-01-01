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Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации

Ноя 11
Республика Крым Крымский федеральный округ
Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации


Черноморский флот России пополнился модернизированной мини-субмариной «AC-28», предназначенной для спасения экипажей подводных лодок. На борту судна «Коммуна» ее доставят из Новороссийска в Севастополь для выполнения дальнейших задач. Обновление глубоководного аппарата «АС-28» проведено в Петербурге.

Аппарат прошёл модернизацию и плановый ремонт на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, где на него были установлены современные системы управления движением, звукоподводной связи и аппаратура видеонаблюдения.

В Новороссийскую военно-морскую базу аппарат «АС-28» прибыл железнодорожным транспортом. После разгрузки с железнодорожной платформы специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота подготовили аппарат к спуску на воду и его подъёму на спасательное судно «Коммуна», после чего экипаж осуществит переход судна в Севастополь.

«AC-28» — первый российский спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 «Приз», вступивший в строй в 1986 году в составе Тихоокеанского флота

По совокупности тактико-технических характеристик аппарат данного проекта скорее относится к классу мини-субмарин, чем батискафов. Он был разработан в ЦКБ «Лазурит» в Нижнем Новгороде.

Глубоководный аппарат «АС-28» транспортируется до места проведения операции кораблем-носителем, далее имеет собственную автономность 120 часов и дальность плавания 39 км. Предназначен для использования на глубинах до 1000 метров.



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