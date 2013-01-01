На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
Создание общероссийской системы экологического мониторинга решили начать с Камчатки после недавней истории с массовой гибелью гидробионтов. В ходе предстоящей экспедиции РАН и министерства науки РФ специалисты должны определить причины загрязнения тихоокеанской акватории полуострова. Пилотный для России проект будет осуществлен в 2021 году.
Единая концепция системы наблюдения за изменениями состояния природы уже готова на федеральном уровне. Локальную программу отслеживания решено отработать на примере конкретного региона, недавно перенесшего экологическую катастрофу.
Кроме того, на Камчатке остро стоит проблема очистки океанского дна от затонувших или утилизированных кораблей, что тоже наносит урон экологии.
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