Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 НОЯ, 22:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 НОЯ, 22:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН

Ноя 13
Камчатский край Дальневосточный федеральный округ
На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН


Создание общероссийской системы экологического мониторинга решили начать с Камчатки после недавней истории с массовой гибелью гидробионтов. В ходе предстоящей экспедиции РАН и министерства науки РФ специалисты должны определить причины загрязнения тихоокеанской акватории полуострова. Пилотный для России проект будет осуществлен в 2021 году.

Сейчас участники проекта завершают формирование архитектуры всей комплексной системы и определяют основные показатели для мониторинга.

Единая концепция системы наблюдения за изменениями состояния природы уже готова на федеральном уровне. Локальную программу отслеживания решено отработать на примере конкретного региона, недавно перенесшего экологическую катастрофу.

Кроме того, на Камчатке остро стоит проблема очистки океанского дна от затонувших или утилизированных кораблей, что тоже наносит урон экологии.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Камчатский край:
5 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
10 Ноя:
6 Ноя:
30 Окт:
РОССИЯ:
13 Ноя:
13 Ноя:
13 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Турция не выдержала. Поставки российского газа резко выросли

Турция не выдержала. Поставки российского газа резко выросли
Экономика 1

Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях

Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях
Экономика

Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии

Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии
Экономика 1

Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии

Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?

ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?

На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН

На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей? ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12 НОЯ, 17:36 Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
12 НОЯ, 16:15 Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики
11 НОЯ, 20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
11 НОЯ, 12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter