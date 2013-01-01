Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму



К весне следующего года столица Крыма избавится от дефицита воды! Строители приступили к прокладке труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю. Общая протяженность линии составит около 19 км. Это позволит дополнительно подавать в Симферополь до 22 тыс. кубометров чистой воды в день.

На объекте уже задействовано около 20 единиц техники и 68 специалистов. Работы ведутся в две смены. Строители уже подготовили траншею для будущего водовода длинной 8 километров.

Подрядчиком работ выступает московская компания ООО «Современные системы реновации».

Засуха в Крыму в 2019-2020 гг. привела к жестким графикам подачи воды по часам в Симферополе и еще 39 населенных пунктах. Севастополь также ввел режим повышенной готовности.

В октябре правительство РФ представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, включающий ряд мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к Российской Федерации около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который был перекрыт в 2014 году со стороны Украины.