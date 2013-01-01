Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
К весне следующего года столица Крыма избавится от дефицита воды! Строители приступили к прокладке труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю. Общая протяженность линии составит около 19 км. Это позволит дополнительно подавать в Симферополь до 22 тыс. кубометров чистой воды в день.
Подрядчиком работ выступает московская компания ООО «Современные системы реновации».
Засуха в Крыму в 2019-2020 гг. привела к жестким графикам подачи воды по часам в Симферополе и еще 39 населенных пунктах. Севастополь также ввел режим повышенной готовности.
В октябре правительство РФ представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, включающий ряд мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.
До присоединения Крыма к Российской Федерации около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который был перекрыт в 2014 году со стороны Украины.
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