Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
Товарищество рыболовецких колхозов Архангельской области по заказу основанного им ООО «Глобус» скоро получит от петербургского судостроительного завода «Северная верфь» новое рыболовное судно для ярусного способа лова рыбы. Уникальный ярусолов-процессор «Марлин» с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту спущен на воду для окончательной достройки. Ему предстоит рыболовецкий промысел в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.
Установленная на ярусолове современная фабрика по переработке рыбы готова к полноценной обработке улова и выпуску различных видов замороженного филе. Здесь также будут производить консервы из печени трески и ее икры.
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