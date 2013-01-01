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Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков

Ноя 12
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков


Товарищество рыболовецких колхозов Архангельской области по заказу основанного им ООО «Глобус» скоро получит от петербургского судостроительного завода «Северная верфь» новое рыболовное судно для ярусного способа лова рыбы. Уникальный ярусолов-процессор «Марлин» с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту спущен на воду для окончательной достройки. Ему предстоит рыболовецкий промысел в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.

Судно предназначено для лова строго определенные вида рыб: палтуса, трески, пикши, зубатки, камбалы, окуня и ерша. Оказывая минимальное воздействие на морское дно и сохраняя кормовую базу и рыбную молодь, система лова не наносит ущерба остальным видам биоресурсов водной экосистемы.

Установленная на ярусолове современная фабрика по переработке рыбы готова к полноценной обработке улова и выпуску различных видов замороженного филе. Здесь также будут производить консервы из печени трески и ее икры.

12 Ноя 2020, Администрация Губернатора Астраханской области / Санкт-Петербург


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