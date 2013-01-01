Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах



На создание Кавминводского велотерренкура выделено более 2,8 миллиарда рублей. Маршрут объединит бальнеологические курорты Ставропольского края: города Железноводск, Лермонтов и Минераловодский городской округ. Велотерренкур станет самой протяженной экологической велотропой в Европе, свяжет достопримечательности региона, объединив горы Бештау, Железную, Развалку, Змейку. Цель проекта - восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках.

Протяженность оздоровительного маршрута составит 75 километров при восьмиметровой ширине трассы. Будет обустроено 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами.

Строительные работы предполагается начать в 2021 году и завершить в 2023-м. В этом году планируется провести общественные обсуждения проекта, а также его государственную экспертизу.

Во время строительства предполагается максимально сохранить природный рельеф, а маршрут сделать комфортным для велосипедистов с любым уровнем спортивной подготовки.