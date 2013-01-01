ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Прошедшая неделя удивила обилием событий, связанных с внедрением инноваций и запуском уникальных производств, технологий, линий оборудования, разработанных и созданных в регионах России.

Важные шаги сделаны в борьбе с онкозаболеваниями. В Подмосковье открыли крупный хирургический комплекс мирового уровня, доступный пациентам из разных регионов России, а в Калужской области начали производство наиболее эффективного препарата нового поколения для лечения рака легких.

На Дальнем Востоке продолжилось создание единого производственно-логистического комплекса. В порту Ванино запустили первую очередь одного из самых крупных морских терминалов страны для организации экспорта якутского угля в страны АТР.

Кроме того, в Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах», а в Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»