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ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?

Сен 18
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Прошедшая неделя удивила обилием событий, связанных с внедрением инноваций и запуском уникальных производств, технологий, линий оборудования, разработанных и созданных в регионах России.

Важные шаги сделаны в борьбе с онкозаболеваниями. В Подмосковье открыли крупный хирургический комплекс мирового уровня, доступный пациентам из разных регионов России, а в Калужской области начали производство наиболее эффективного препарата нового поколения для лечения рака легких.

На Дальнем Востоке продолжилось создание единого производственно-логистического комплекса. В порту Ванино запустили первую очередь одного из самых крупных морских терминалов страны для организации экспорта якутского угля в страны АТР.

  1. В Подмосковье открыли крупный хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
  2. В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
  3. В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
  4. В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких
  5. В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
  6. На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
  7. В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
  8. В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
  9. В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
  10. В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов

Кроме того, в Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах», а в Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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