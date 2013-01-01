В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня



Теперь северяне смогут покупать рыбную продукцию высокого качества с минимальной наценкой. В г. Коле Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд», который на сегодняшний день признан одним из лучших современных предприятий в мире и самым лучшим в России. Здесь реализованы передовые европейские технологии по переработке рыбы и российские инновации по организации производства. В создание предприятия инвестировали почти 2 млрд рублей, создали около 200 новых рабочих мест.

Завод «Мурман СиФуд», который по оценкам специалистов вошел в топ пяти крупнейших рыбоперерабатывающих фабрик Европы, занимается переработкой трески, пикши и других видов рыб. На предприятии большой мощности установлено оборудование по производству филе и фарша, а также другой рыбной продукции суммарной производительностью свыше 63 тонн продукции в сутки.

Генеральным разработчиком и подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования занималась компания из Исландии, а проектированием и монтажом холодильного оборудования - мурманское ООО «Реф-Технологии».

Для региона особенно важно, что местный рынок наполнится высокотехнологичной и доступной для потребителей продукцией. В конце этого года будет закончено строительство фирменного магазина недалеко рыбзавода площадью 400 кв. метров.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ