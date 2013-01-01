В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»



Выбросов оксидов серы и парниковых газов в арктических водах станет меньше! В Уссурийский залив из акватории судостроительного комплекса «Звезда» (г. Большой Камень Приморского края) вышел на испытания первый танкер типа «Афрамакс», построенный в России. «Владимир Мономах» — головное судно из серии 12-ти двухтопливных «зеленых» гигантов, что является крупнейшим за последнее время заказом на российских верфях.

Высокоавтоматизированный 250-метровый танкер ледового класса ICE-1А отвечает самым высоким современным стандартам экологической безопасности и может работать как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе.

Судно, спущенное на воду с опережением контрактных сроков, успешно прошло швартовые испытания: проверку и наладку систем и оборудования. В достроечной акватории был запущен главный двигатель танкера, протестирована работоспособность всех узлов и систем перед выходом в море.

После этого танкер своим ходом вышел в район испытаний, во время которых специалисты проверят скоростные характеристики судна и его управляемость во всех режимах работы.

*Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, масса корпуса — 25 тыс. тонн. Грузоподъемность — 114 тыс. тонн, скорость — 14,6 узлов. На судне размещена площадка для вертолёта.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ