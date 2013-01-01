В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате



Продукцию Яковлевского горно-обогатительного комбината холдинга «Северсталь» Белгородской области теперь будут отправлять в северные регионы и зимой. Новое оборудование комплекса сушки руды, запущенного на комбинате, исключит смерзаемость продукции в холодное время года. Стоимость реализованного проекта – около 3 млрд рублей. Проектная мощность комплекса – сушка 500 тонн руды в час.

В уникальный комплекс сушки руды входят два сушильных барабана – каждый длиной по 27 метров и диаметром 4 метра. В производственной цепочке также будут работать два конвейера, два теплогенератора, система очистки воздуха, подстанция с внешними инженерными сетями. И со всем этим процессом будут справляться 6 человек в смену: оборудование максимально автоматизировано.

Мощность комплекса – сушка 500 тонн руды в час. На сушильном комплексе установлена мощная система фильтрации. Новое оборудование снизит влажность руды с 8% до 2%, что позволит нарастить поставки несмерзающегося сырья в зимний период.

В этом году на Яковлевском ГОКе планируют завершить строительство погрузочно-складского комплекса. Благодаря этому процесс транспортировки и погрузки руды станет полностью закрытым – без использования транспорта.

Белгородская область, Центральный федеральный округ