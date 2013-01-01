В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
Продукцию Яковлевского горно-обогатительного комбината холдинга «Северсталь» Белгородской области теперь будут отправлять в северные регионы и зимой. Новое оборудование комплекса сушки руды, запущенного на комбинате, исключит смерзаемость продукции в холодное время года. Стоимость реализованного проекта – около 3 млрд рублей. Проектная мощность комплекса – сушка 500 тонн руды в час.
Мощность комплекса – сушка 500 тонн руды в час. На сушильном комплексе установлена мощная система фильтрации. Новое оборудование снизит влажность руды с 8% до 2%, что позволит нарастить поставки несмерзающегося сырья в зимний период.
В этом году на Яковлевском ГОКе планируют завершить строительство погрузочно-складского комплекса. Благодаря этому процесс транспортировки и погрузки руды станет полностью закрытым – без использования транспорта.
Белгородская область, Центральный федеральный округ
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