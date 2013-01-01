В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый
Спустя четверть века начато обновление балтийского рыболовного флота! Впервые за постсоветский период в Калининградской области реализуется полный технологический цикл строительства рыболовецкого судна. В г. Светлый на судоремонтном заводе спустили на воду корпус нового рыбопромыслового траулера «Всеслав» и одновременно заложили еще один сейнер, который будет строиться по этому же проекту.
Судно с высокими показателями эффективности предназначено для вылова мелкосельдевых видов рыб в бассейне Балтийского моря, а также может использоваться на Черном и Каспийском морях.
Строящийся траулер отвечает всем требованиям Российского морского регистра судоходства и экологической безопасности. Общий объем наливных танков составляет 200 кубометров. Сейнер рассчитан на вылов до тысячи тонн рыбы в месяц.
Одновременно в Светлом состоялась закладка такого же рыбопромыслового судна, которое построят по заказу одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий Ленинградской области.
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
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