В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый



Спустя четверть века начато обновление балтийского рыболовного флота! Впервые за постсоветский период в Калининградской области реализуется полный технологический цикл строительства рыболовецкого судна. В г. Светлый на судоремонтном заводе спустили на воду корпус нового рыбопромыслового траулера «Всеслав» и одновременно заложили еще один сейнер, который будет строиться по этому же проекту.

Малый рыболовный траулер «Всеслав» будет достраиваться в акватории верфи по заказу группы компаний «Марфиш» — одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море.

Судно с высокими показателями эффективности предназначено для вылова мелкосельдевых видов рыб в бассейне Балтийского моря, а также может использоваться на Черном и Каспийском морях.

Строящийся траулер отвечает всем требованиям Российского морского регистра судоходства и экологической безопасности. Общий объем наливных танков составляет 200 кубометров. Сейнер рассчитан на вылов до тысячи тонн рыбы в месяц.

Одновременно в Светлом состоялась закладка такого же рыбопромыслового судна, которое построят по заказу одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий Ленинградской области.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ