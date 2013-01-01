В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода



Инновационное инженерное решение позволит быстро определять точное местоположение трубопровода под землей, водой или в местах с большим количеством коммуникаций. В Тюмени на трубном заводе «Сибгазаппарат» состоялся запуск уникальной линии по производству полимерных труб диаметром от 110 до 225 мм с токопроводящей лентой серии «Протект» для газораспределительных сетей, а также для сетей водоснабжения.

В конструкции новых труб применена специальная токопроводящая лента, на которую при поиске полимерного трубопровода подается сигнал специальным генератором. Местоположение трубопровода определяется с помощью локатора (трассоискателя).

В случаях повреждения трубопроводов данного типа можно быстро диагностировать поврежденный участок, четко локализуя место аварии. Кроме того, благодаря точной видимости проложенных под землей труб облегчается выявление несанкционированных врезок в полимерные трубопроводы.

Новые трубы отличаются длительным сроком службы (более 50 лет) и уникальными техническими характеристиками. Планируется увеличение поставок инновационной трубной продукции на стратегически важные объекты строительства и ЖКХ.

Первые партии тюменских труб серии «Протект» будут применены на объектах реконструкции газо- и водопроводов Урала, Зауралья и Поволжья.

Тюменская область, Уральский федеральный округ