В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
Инновационное инженерное решение позволит быстро определять точное местоположение трубопровода под землей, водой или в местах с большим количеством коммуникаций. В Тюмени на трубном заводе «Сибгазаппарат» состоялся запуск уникальной линии по производству полимерных труб диаметром от 110 до 225 мм с токопроводящей лентой серии «Протект» для газораспределительных сетей, а также для сетей водоснабжения.
В случаях повреждения трубопроводов данного типа можно быстро диагностировать поврежденный участок, четко локализуя место аварии. Кроме того, благодаря точной видимости проложенных под землей труб облегчается выявление несанкционированных врезок в полимерные трубопроводы.
Новые трубы отличаются длительным сроком службы (более 50 лет) и уникальными техническими характеристиками. Планируется увеличение поставок инновационной трубной продукции на стратегически важные объекты строительства и ЖКХ.
Первые партии тюменских труб серии «Протект» будут применены на объектах реконструкции газо- и водопроводов Урала, Зауралья и Поволжья.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
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