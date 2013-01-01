На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
Уникальную линию трамбования угольной шихты запустили в г. Заринске на предприятии «Алтай-Кокс». Ни один завод коксохимической промышленности России еще не внедрял эту технологию на действующей батарее. Это — самый масштабный в текущем году промышленный проект в Алтайском крае. Инвестиции составили 4,8 млрд рублей.
Технология трамбования угля заключается в том, что угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненных, утрамбованных брикетов.
Линия внедрена на самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность — 1,1 млн тонн кокса в год.
При строительстве нового комплекса использовались самые передовые технологии. Основное преимущество проекта — в повышении качества кокса и соответственно — экологических показателей.
Современная система газоочистки исключает выделение в окружающую среду пыли при транспортировке шихты на угольную башню и обеспечивает улавливание более 90% эмиссии загрязняющих веществ при выдаче и загрузке камеры коксования.
Алтайский край, Сибирский федеральный округ
|15 Сен:
|15 Сен:
|14 Сен:
|14 Сен:
|14 Сен:
|11 Сен:
|11 Сен:
|11 Сен:
|11 Сен:
Написать комментарий