На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России



Уникальную линию трамбования угольной шихты запустили в г. Заринске на предприятии «Алтай-Кокс». Ни один завод коксохимической промышленности России еще не внедрял эту технологию на действующей батарее. Это — самый масштабный в текущем году промышленный проект в Алтайском крае. Инвестиции составили 4,8 млрд рублей.

Проект реализовали за два года с учетом увеличения сроков монтажа оборудования из-за пандемии коронавируса. В пиковые периоды было задействовано до 450 сотрудников компании и подрядных организаций. Для новой линии смонтировали более 4 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций.

Технология трамбования угля заключается в том, что угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненных, утрамбованных брикетов.

Линия внедрена на самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность — 1,1 млн тонн кокса в год.

При строительстве нового комплекса использовались самые передовые технологии. Основное преимущество проекта — в повышении качества кокса и соответственно — экологических показателей.

Современная система газоочистки исключает выделение в окружающую среду пыли при транспортировке шихты на угольную башню и обеспечивает улавливание более 90% эмиссии загрязняющих веществ при выдаче и загрузке камеры коксования.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ