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На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Сен 15
Москва Центральный федеральный округ
На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России


Уникальную линию трамбования угольной шихты запустили в г. Заринске на предприятии «Алтай-Кокс». Ни один завод коксохимической промышленности России еще не внедрял эту технологию на действующей батарее. Это — самый масштабный в текущем году промышленный проект в Алтайском крае. Инвестиции составили 4,8 млрд рублей.

Проект реализовали за два года с учетом увеличения сроков монтажа оборудования из-за пандемии коронавируса. В пиковые периоды было задействовано до 450 сотрудников компании и подрядных организаций. Для новой линии смонтировали более 4 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций.

Технология трамбования угля заключается в том, что угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненных, утрамбованных брикетов.

Линия внедрена на самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность — 1,1 млн тонн кокса в год.

При строительстве нового комплекса использовались самые передовые технологии. Основное преимущество проекта — в повышении качества кокса и соответственно — экологических показателей.

Современная система газоочистки исключает выделение в окружающую среду пыли при транспортировке шихты на угольную башню и обеспечивает улавливание более 90% эмиссии загрязняющих веществ при выдаче и загрузке камеры коксования.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ



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