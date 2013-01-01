В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
Оренбургские новаторы запустили уникальное производство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ясный». Предприятие «УралПромМаш» (резидент ТОСЭР) разработало и изготовило оборудование, которое прежде в России не производилось. Стоимость проекта, реализованного ясненскими машиностроителями, — 1 млн евро. На новой автоматической линии начали выпускать огнезащитный картон. Также здесь можно изготавливать современные кровельные и отделочные материалы.
В дальнейшем резиденты планируют поддерживать партнерские отношения по гарантийному обслуживанию производственной линии, а также усовершенствованию оборудования, необходимого для расширения ассортимента продукции.
В перспективе изготовители оборудования планируют наладить экспортные поставки подобных производственных линий в страны Азии и Африки.
Оренбургская область, Приволжский федеральный округ
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