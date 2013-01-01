В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
Отечественных помидоров станет еще больше! Занимающая первое место в России по производству томатов Группа компаний «Эко-Культура» начала строительство второй очереди тепличного комплекса «Тульский» вблизи пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области. Инвестиции в строительство и оборудование первой очереди площадью 26 га составили 7,7 млрд рублей. Создано 400 новых рабочих мест. Целиком комплекс будет занимать 78 га, а выпуск продукции достигнет 62,5 тыс. тонн овощей в год.
Запуск второй очереди в 26 га позволит выращивать ежегодно еще 18 тыс. тонн томатов и 2 тыс. тонн огурцов. Сдача второй очереди намечена на июнь 2021 года. Третья очередь — в стадии проектных работ.
Применяемая в хозяйстве автоматизированная система управления новейшего поколения создает идеальный микроклимат для выращивания овощных культур — томатов, огурцов и листового салата.
Тульская область, Центральный федеральный округ
|17 Сен:
|17 Сен:
|16 Сен:
|16 Сен:
|16 Сен:
|15 Сен:
|15 Сен:
|15 Сен:
|14 Сен:
Написать комментарий