В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов



Отечественных помидоров станет еще больше! Занимающая первое место в России по производству томатов Группа компаний «Эко-Культура» начала строительство второй очереди тепличного комплекса «Тульский» вблизи пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области. Инвестиции в строительство и оборудование первой очереди площадью 26 га составили 7,7 млрд рублей. Создано 400 новых рабочих мест. Целиком комплекс будет занимать 78 га, а выпуск продукции достигнет 62,5 тыс. тонн овощей в год.

Томаты в новом комплексе выращивают годовым циклом. За цикл 2020-2021 года в первой очереди теплицы планируется вырастить 14 тыс. тонн томатов.

Запуск второй очереди в 26 га позволит выращивать ежегодно еще 18 тыс. тонн томатов и 2 тыс. тонн огурцов. Сдача второй очереди намечена на июнь 2021 года. Третья очередь — в стадии проектных работ.

Применяемая в хозяйстве автоматизированная система управления новейшего поколения создает идеальный микроклимат для выращивания овощных культур — томатов, огурцов и листового салата.

Тульская область, Центральный федеральный округ