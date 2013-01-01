В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе



Башкирский бензин, по утверждению главы республики Радия Хабирова, теперь станет самым качественным и самым экологичным в стране. На нефтеперерабатывающем заводе компании «Газпром нефтехим Салават» (Республика Башкортостан, г. Салават) запустили новую установку по производству водорода мощностью 25 тыс. кубометров в час. Ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить выпуск высококачественного топлива экологического стандарта Евро-5. Объём инвестиций в проект составил 8,5 млрд рублей.

Современную производственную установку построили в рамках масштабной программы модернизации предприятия. Перед пуском оборудования были завершены все подготовительные работы, необходимые для приёма сырья на установку, выполнены испытания на герметичность технологических узлов, системы автоматизации и т.д.

Полученный на установке водород с чистотой 99,9% будет использоваться в высокотехнологичных процессах гидроочистки бензина. В результате компания сможет увеличить выработку дизельного топлива и различных марок бензина, сэкономив энергоресурсы и снизив переработку побочных продуктов.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ