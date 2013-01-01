В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких



Лечение россиян, страдающих раком легких, станет эффективнее и доступнее. В Калужской области в индустриальном парке «Ворсино» на заводе биофармацевтической компании «АстраЗенека» запущен полный цикл производства таргетного препарата «Тагриссо», который ранее производился только в Швеции. На данный момент — это единственный препарат третьего поколения, вдвое снижающий риск прогрессирования заболевания по сравнению с аналогами. Он будет производиться в необходимом количестве для российских пациентов.

Препарат «Тагриссо», создание которого заняло более двух лет, получил рекомендации Минздрава России, Ассоциации онкологов РФ и Российского общества клинической онкологии. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в госпрограмму обеспечения необходимыми лекарственными препаратами. Таргетные препараты прицельно воздействуют на определённые молекулы, которые способствуют бесконтрольному размножению раковых клеток. При раке легких «мишенью» нового препарата являются мутации в отдельных генах. За пять лет работы в Калужской области международная компания «АстраЗенека» инвестировала более 13 млрд рублей в развитие производства, 6,5 млрд рублей было направлено на научные исследования. Калужская область, Центральный федеральный округ

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